Arsenal su Zielinski | Meret nuovo numero 1 | le ultime sul mercato in uscita

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il calcioè ufficialmente cominciato. Da oggi fino al 31 agosto Cristiano Giuntoli avrà il compito di consegnare a Luciano Spalletti una rosa adeguata per poter competere in campionato e raggiungere la Champions League. Cessioni ed acquisti dovranno quindi essere pianificati nei minimi dettagli. Stando a quanto riportato da Il Mattino, sulla questionein, il Napoli ha già scelto chi sarà il portiere titolare. Alex, infatti, sarà il1 azzurro e resterà quindi all'ombra del Vesuvio: possibile, a questo punto, che la società decida di blindare il ...

Inizia da Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Demme, Politano,e Osimhen. Salta all'occhio l'... Il calciatore è in orbita. La sensazione è che gli azzurri stiano aspettando l'evolversi della ...Inizia da Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Demme, Politano,e Osimhen. Salta all'occhio l'... Il calciatore è in orbita. La sensazione è che gli azzurri stiano aspettando l'evolversi della ...Il club inglese si sarebbe fatto nuovamente avanti per il calciatore polacco, ma la società azzurra non è intenzionata a svendere i propri gioielli.50 milioni di euro. Questa la valutazione di Piotr Zielinski, il centrocampista polacco del Napoli che ora aspetta l'azzurro per rilanciarsi visto un Europeo non proprio esaltante con la ...