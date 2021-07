"Alex Zanardi è in condizioni stabili, comunica con noi, ma non riesce ancora a parlare" (Di giovedì 1 luglio 2021) “Alex è in una condizione stabile, che significa che e’ in grado di affrontare un programma di terapia sia neurologico sia fisico. riesce a comunicare con noi, ma non e’ ancora in grado di parlare”. Queste le parole di Daniela Zanardi sul recupero che il campione sta effettuando dopo il pauroso incidente mentre gareggiava in handbike, in una dichiarazione rilanciata su Facebook. “Dopo molto tempo in coma - aggiunge - le corde vocali hanno bisogno di recuperare la loro elasticità. Questo sarà possibile solo con esercizio e terapia. Ha ancora molta forza nelle braccia e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 luglio 2021) “è in una condizione stabile, che significa che e’ in grado di affrontare un programma di terapia sia neurologico sia fisico.re con noi, ma non e’in grado di”. Queste le parole di Danielasul recupero che il campione sta effettuando dopo il pauroso incidente mentre gareggiava in handbike, in una dichiarazione rilanciata su Facebook. “Dopo molto tempo in coma - aggiunge - le corde vocali hanno bisogno di recuperare la loro elasticità. Questo sarà possibile solo con esercizio e terapia. Hamolta forza nelle braccia e ...

