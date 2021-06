Wimbledon 2021, il possibile tabellone di Matteo Berrettini: eliminati Isner e Ruud, obiettivo quarti di finale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si è aperto uno squarcio decisamente interessante nel tabellone di Matteo Berrettini a Wimbledon 2021. Il tennista italiano ha esordito brillantemente nello Slam, sconfiggendo l’argentino Guido Pella in quattro set, e ha così staccato il biglietto per il secondo turno dove incrocerà il non irresistibile olandese Botic van de Zandschulp. Il numero 9 al mondo dovrà fare i conti con l’abbordabile numero 139 del ranking ATP, giustiziere al debutto del qualificato francese Barrere. Il romano partirà dunque con tutti i favori del pronostico contro il tulipano e punta al terzo turno sull’erba londinese. Sulla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Si è aperto uno squarcio decisamente interessante neldi. Il tennista italiano ha esordito brillantemente nello Slam, sconfiggendo l’argentino Guido Pella in quattro set, e ha così staccato il biglietto per il secondo turno dove incrocerà il non irresistibile olandese Botic van de Zandschulp. Il numero 9 al mondo dovrà fare i conti con l’abbordabile numero 139 del ranking ATP, giustiziere al debutto del qualificato francese Barrere. Il romano partirà dunque con tutti i favori del pronostico contro il tulipano e punta al terzo turno sull’erba londinese. Sulla ...

