Variante Delta, Andreoni: "Non togliere mascherine al chiuso" (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) – "Non è il momento di pensare di poter togliere la mascherina anche al chiuso e questo vale anche per chi è vaccinato, perché può essere un trasmettitore del virus". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, commentando la decisione della contea di Los Angeles che ha chiesto ai residenti di indossare di nuovo le mascherine al chiuso, nei luoghi pubblici, anche se vaccinati.

