Riciclo vecchi Jeans: 24 idee strepitose, creative semplici (Di mercoledì 30 giugno 2021) Riciclo vecchi Jeans: idee utili e creative! Durante il cambio armadio, vi siete accorti di avere dei Jeans troppo rovinati da poter indossare o che non vi stanno più? Non buttateli via, ma li potrete riciclare per realizzare tantissimi oggetti, adatti per arredare la vostra casa. Ecco, qualche fantastica idea a cui potrete ispirarvi. 1.Acchiappa sogni Tagliare a strisce sottili una gamba di un paio di Jeans e fissarle, con dei piccoli nodi ad un cerchio di legno o di metallo, lasciando le frange lunghe. Aggiungere nel centro un vecchio centrino. Decorare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 30 giugno 2021)utili e! Durante il cambio armadio, vi siete accorti di avere deitroppo rovinati da poter indossare o che non vi stanno più? Non buttateli via, ma li potrete riciclare per realizzare tantissimi oggetti, adatti per arredare la vostra casa. Ecco, qualche fantastica idea a cui potrete ispirarvi. 1.Acchiappa sogni Tagliare a strisce sottili una gamba di un paio die fissarle, con dei piccoli nodi ad un cerchio di legno o di metallo, lasciando le frange lunghe. Aggiungere nel centro uno centrino. Decorare ...

Advertising

ElvioDeidda : @osamundR È molto probabile che sia proprio un banale incidente. Ci passavo spesso di lì e sotto quelle arcate ci s… - leti_palmisano : RT @CircolarMenteNS: ?? Cosa si può fare per contrastare l'usa e getta nel settore dell'#abbigliamento? E dove vanno i #vestiti usati che… - EcoCircolareCom : RT @CircolarMenteNS: ?? Cosa si può fare per contrastare l'usa e getta nel settore dell'#abbigliamento? E dove vanno i #vestiti usati che… - CircolarMenteNS : ?? Cosa si può fare per contrastare l'usa e getta nel settore dell'#abbigliamento? E dove vanno i #vestiti usati c… - Sammyokaii : Riciclo selca vecchi. Così a random. #animeselcaday #animetwt #selcaday -