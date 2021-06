Real Time, palinsesti 2021/2022: «Bake Off» al via il 3 settembre, tra le novità «C’era una volta l’Amore» e in arrivo dall’America «You, Me and My Ex» (Di mercoledì 30 giugno 2021) Bake Off Italia - Dolci in Forno Anche per la stagione tv 2021/2022 Real Time si segnala come il canale femminile per eccellenza di Discovery, confermando i titoli che hanno riscosso seguito e proponendo alcune novità. Ecco tutti i programmi che offrirà il canale 31 da settembre. Non mancheranno le “dolci” tradizioni, a cominciare dalla nuova edizione di Bake Off Italia – Dolci in Forno, al via il 3 settembre con la conduzione di Benedetta Parodi e i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio (fuori Csaba dalla Zorza). A ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 30 giugno 2021)Off Italia - Dolci in Forno Anche per la stagione tvsi segnala come il canale femminile per eccellenza di Discovery, confermando i titoli che hanno riscosso seguito e proponendo alcune. Ecco tutti i programmi che offrirà il canale 31 da. Non mancheranno le “dolci” tradizioni, a cominciare dalla nuova edizione diOff Italia – Dolci in Forno, al via il 3con la conduzione di Benedetta Parodi e i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio (fuori Csaba dalla Zorza). A ...

Advertising

fabiofabbretti : #PalinsestiDiscovery 2021/2022, Real Time: #BakeOff al via il 3 settembre, tra le novità #CeraUnaVoltalAmore e in a… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 29 giugno digital e pay: per Germania e Inghilterra 7,3% su Sky. Malinovskyi batte Kulusesky (6,1%). Mes… - sujalnitdgp : La #personalizzazione dinamica, in tempo reale della tua offerta può fare la differenza per la customer experience… - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Da Real Time a Nove, da Food Network a DMAX, tutte le novità dei canali Discovery per la stagione 2021-2022. #Palinsesti… - APmagazineit : Da Real Time a Nove, da Food Network a DMAX, tutte le novità dei canali Discovery per la stagione 2021-2022.… -