Quattro operai sulla gru per protesta: "Dateci lo stipendio" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Cusano Milanino (Milano) - Sono saliti sulle gru all'inizio del turno minacciano di non scendere fino a quando non saranno pagati. Quattro operai di una impresa edile che sta eseguendo i lavori di ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 30 giugno 2021) Cusano Milanino (Milano) - Sono saliti sulle gru all'inizio del turno minacciano di non scendere fino a quando non saranno pagati.di una impresa edile che sta eseguendo i lavori di ...

Advertising

repubblica : Cusano Milanino, quattro operai protestano su una gru: 'Siamo senza stipendio da aprile: non ce la facciamo più' - radiolombardia : Quattro operai su una gru per protesta - - Giorno_Milano : Quattro operai sulla gru per protesta: 'Dateci lo stipendio' - qn_giorno : Quattro operai sulla gru per protesta: 'Dateci lo stipendio' - emobranco : RT @repubblica: Cusano Milanino, quattro operai protestano su una gru: 'Siamo senza stipendio da aprile: non ce la facciamo più' https://t.… -