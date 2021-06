Quanti parlamentari sono pronti ad andare con Giuseppe Conte?

(Di mercoledì 30 giugno 2021) AGI - Cento, forse centoventiM5s conse l'ex premier decidesse di provare a costruire un nuovo soggetto politico subito, prima che si metta ai voti, come chiesto da Beppe Grillo, la formazione del nuovo comitato direttivo. È una previsione che fanno fonti qualificate della galassia pentastellata in cui si sottolinea che al Senato, il 90% propende a schierarsi con l'avvocato. Più complicata la partita alla Camera dove, se votata e approvata la nuova guida a cinque, con il possibile ingresso di personalità come Stefano Buffagni, Dino Giarrusso, e Nicola Morra - tutti forti di posizioni di spicco per le ...

Cento, forse centoventiM5s con Giuseppe Conte se l'ex premier decidesse di provi voti, come chiesto da Beppe Grillo, la formazione del nuovo comitaare a costruire un nuovo soggetto ...Secondo Floris, in studio con David Parenzo e Concita De Gregorio , 'non importati porti via'. Il riferimento è alle parole della Cinque Stelle Paola Taverna che nella diatriba ...L’obiettivo è quello di svuotare politicamente il M5S. Dimostrare che non ha futuro se lasciato nelle mani di chi «dice falsità». Per aumentare il caos Giuseppe ...Il segnale che Luigi Di Maio dà ai colleghi e al mondo pentastellato è nell’intervento del suo fedelissimo Vincenzo Spadafora, che irrompe nell’assemblea dei deputati M5s convocata d’urgenza e fino a ...