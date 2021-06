Petrolio in rialzo su rinvio colloqui OPEC+ (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – I prezzi del Petrolio sono in rialzo, mentre l’OPEC+ (la formulazione allargata dei produttori di greggio che comprende membri del cartello e membri esterni) sta ritardando i colloqui in vista della riunione sulla politica di produzione. Alcuni membri dell’organizzazione, tra cui la Russia, hanno suggerito di aumentare l’offerta di Petrolio mentre l’Arabia Saudita è preoccupata per la diffusione globale della variante delta del Covid-19 nonostante la crescente domanda. Il cartello ha rimandato i suoi colloqui preliminari a venerdì per concedere ai negoziatori tempo per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – I prezzi delsono in, mentre l’(la formulazione allargata dei produttori di greggio che comprende membri del cartello e membri esterni) sta ritardando iin vista della riunione sulla politica di produzione. Alcuni membri dell’organizzazione, tra cui la Russia, hanno suggerito di aumentare l’offerta dimentre l’Arabia Saudita è preoccupata per la diffusione globale della variante delta del Covid-19 nonostante la crescente domanda. Il cartello ha rimandato i suoipreliminari a venerdì per concedere ai negoziatori tempo per ...

