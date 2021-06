Oriali lascia l’Inter? Una bandiera nerazzurra pronto a sostituirlo

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo l’Europeo si concluderà l’avventura di Lelecon: al suo posto pronta un’altraSembra ormai giunta al capolinea l’esperienza di Leleall‘Inter. Lo conferma anche il Corriere dello Sport, scrivendo che è molto probabile che il first team technical manager divorzi dal club nerazzurro. A prendere il suo posto nella dirigenzasarà un’altra storica: Riccardo Ferri. La decisione definitiva verrà presa dopo l’Europeo, in un incontro tra l’ex braccio destro di Conte e la società. L'articolo proviene da Calcio News ...

Advertising

enrick81 : @BALDINIPAOLA @AgoCannella @napoliforever89 @famigliasimpson @Tvottiano @tw_fyvry @OltreTv @misterf_tweets… - rott54558957 : Quindi anche Oriali ( il tipografo ufficiale addetto ai passaporti ??) lascia i cartonati? - Imeon_97 : RT @9tyfour_s: Lele Oriali ci lascia, la mia giornata è rovinata - 9tyfour_s : Lele Oriali ci lascia, la mia giornata è rovinata - CiaCecy : RT @MaoistiN: Come anticipato nella live di #InterNos venerdì scorso cambio nell'area tecnica. Lascia #Oriali e arriva #Ferri. L'articolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Oriali lascia

Il Sussidiario.net

Dopo l'Europeo si concluderà l'avventura di Lelecon l'Inter: al suo posto pronta un'altra bandiera nerazzurra Sembra ormai giunta al capolinea l'esperienza di Leleall'Inter. Lo conferma anche il Corriere dello Sport, scrivendo che è molto probabile che il first team technical manager divorzi dal club nerazzurro. A prendere il suo posto nella dirigenza ...Le prime indiscrezioni preoccupano il mondo interista? LELE, ADDIO ALL'INTER? Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Leleincontrerà l'Inter una volta ...Lo conferma anche il Corriere dello Sport, scrivendo che è molto probabile che il first team technical manager divorzi dal club nerazzurro lasciando il posto a un'altra bandiera come Riccardo Ferri. L ...Dopo l’Europeo si concluderà l’avventura di Lele Oriali con l’Inter: al suo posto pronta un’altra bandiera nerazzurra Sembra ormai giunta al capolinea l’esperienza di Lele Oriali all‘Inter. Lo conferm ...