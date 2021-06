Onana Inter, blitz a sorpresa di Marotta e Ausilio: i dettagli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Onana Inter, è partita la trattativa. I nerazzurri sembrano essere intenzionati ad acquistare Andrè Onana per sostituire Samir Handanovic ormai avanti con l’età. Inter, c’è Onana per il dopo Handanovic: l’Inter prova il colpo Dopo alcune opache prestazioni di Samir Handanovic durante questa stagione, Marotta e Ausilio hanno iniziato a guardarsi attorno e sembrano aver trovato il profilo giusto per sostituire lo sloveno in Andrè Onana. Insomma, la sensazione nella dirigenza nerazzurra è che Handanovic abbia ormai dato il meglio e ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 30 giugno 2021), è partita la trattativa. I nerazzurri sembrano essere intenzionati ad acquistare Andrèper sostituire Samir Handanovic ormai avanti con l’età., c’èper il dopo Handanovic: l’prova il colpo Dopo alcune opache prestazioni di Samir Handanovic durante questa stagione,hanno iniziato a guardarsi attorno e sembrano aver trovato il profilo giusto per sostituire lo sloveno in Andrè. Insomma, la sensazione nella dirigenza nerazzurra è che Handanovic abbia ormai dato il meglio e ...

