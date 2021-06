Omicidio Chiara Gualzetti: coltellate, calci e pugni (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’assassino di Chiara Gualzetti ha confessato. Per convincerlo a confessare, gli inquirenti gli hanno presentato le chat dove lei, in cerca di consolazione, scriveva frasi come “la vita fa schifo, vorrei farla finita”. Lui rispondeva, “Ti aiuto io”. Questo quanto riportato da Il Resto Del Carlino. Chiara era convinta di andare ad un appuntamento, era su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’assassino diha confessato. Per convincerlo a confessare, gli inquirenti gli hanno presentato le chat dove lei, in cerca di consolazione, scriveva frasi come “la vita fa schifo, vorrei farla finita”. Lui rispondeva, “Ti aiuto io”. Questo quanto riportato da Il Resto Del Carlino.era convinta di andare ad un appuntamento, era su Quotidianpost.

