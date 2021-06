MPS, aumento capitale opzione subordinata a soluzione strutturale (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – MPS “non ha aggiornamenti da segnalare in merito alla soluzione strutturale” rispetto a quanto già comunicato il 31 maggio in ottemperanza a quanto richiesto dalla Consob. “Con riferimento al Capital plan approvato il 28 gennaio 2021 e inviato alla Banca centrale europea, l’Autorità ha preso atto della comunicazione resa dalla Banca nel contesto della presentazione dei risultati del primo trimestre dell’anno e, in particolare, che lo shortfall patrimoniale rispetto all’Overall capital requirement (Ocr) possa essere, al 31 marzo 2022, inferiore a 1 miliardo di euro, ed ha richiesto una tempistica dettagliata di un’eventuale operazione di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – MPS “non ha aggiornamenti da segnalare in merito alla” rispetto a quanto già comunicato il 31 maggio in ottemperanza a quanto richiesto dalla Consob. “Con riferimento al Capital plan approvato il 28 gennaio 2021 e inviato alla Banca centrale europea, l’Autorità ha preso atto della comunicazione resa dalla Banca nel contesto della presentazione dei risultati del primo trimestre dell’anno e, in particolare, che lo shortfall patrimoniale rispetto all’Overall capital requirement (Ocr) possa essere, al 31 marzo 2022, inferiore a 1 miliardo di euro, ed ha richiesto una tempistica dettagliata di un’eventuale operazione di ...

