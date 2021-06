Migranti e avvelenamento del pozzo

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Ci state segnalando uno screenshot del titolo di un articolo che pare risalire all’anno scorso. Lo screenshot che ci dite stia girando è questo: Ve ne riporto il testo, se da device fate fatica a leggerlo:si rifiutano di pulire i sentieri pubblici? Sindaco gli fa fare le valigie e li manda fuori dalle balle E’ successo a Zone, in provincia di Brescia, dove 22 richiedenti asilo ospitati nell’ostello Trentapassi sono stati sgomberati. Il tempo di radunare i pochi effetti personali, poi l’imbarco sull’autobus scortati dai carabinieri che fanno capo alla compagnia di Chiari Nello screenshot si vede abbastanza bene la data, 19 maggio 2020, l’articolo sembra firmato ...

