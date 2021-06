LIVE Sonego-Sousa, Wimbledon 2021 in DIRETTA: riuscirà il piemontese a debuttare? Incognita pioggia (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Lorenzo Sonego-Pedro Sousa, valevole per il primo turno di Wimbledon 2021. Finalmente ci sarà l’esordio del piemontese ai Championships. La pioggia dei primi due giorni ha rivoluzionato il programma a Wimbledon, con il primo match del nativo di Torino che è slittato solo ad oggi. Ovviamente la speranza è che la pioggia lasci spazio al tennis giocato, con Sonego che si presenta a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati alladel match Lorenzo-Pedro, valevole per il primo turno di. Finalmente ci sarà l’esordio delai Championships. Ladei primi due giorni ha rivoluzionato il programma a, con il primo match del nativo di Torino che è slittato solo ad oggi. Ovviamente la speranza è che lalasci spazio al tennis giocato, conche si presenta a ...

