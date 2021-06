Libano | sparatorie a Tripoli | interviene l' esercito

(Di mercoledì 30 giugno 2021) L'libanese è intervenuto oggi in forze a, porto nel nord del Paese, dopo che non meglio identificati uomini armati hanno ripetutamente aperto il fuoco con fucili automatici in diversi ...

In tutto ilsecondo l'Onu più della metà della popolazione vive ormai sotto la soglia di povertà. (ANSAMed). 30 giugno 2021...episodi di tensione tra automobilisti in coda e distributori - non sono mancatee ... Firas Abyad, direttore del più importante ospedale Covid del, Rafiq Hariri di Beirut, ha lanciato ...L'esercito libanese è intervenuto oggi in forze a Tripoli, porto nel nord del Paese, dopo che non meglio identificati uomini armati hanno ripetutamente aperto il fuoco con fucili automatici in diversi ...Beirut. Nel Libano attanagliato da quasi due anni dalla sua peggiore crisi economica degli ultimi tre decenni, la corrente elettrica è ...