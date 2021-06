Leonardo Maini Barbieri e Giacomo Attanà, la pace è ancora lontana: i due continuano a punzecchiarsi via social (Di mercoledì 30 giugno 2021) Leonardo Maini Barbieri e Giacomo Attanà dopo mesi di frecciatine hanno avuto un primo contatto e si sono videochiamati su WhatsApp. Una chiamata per mettersi d’accordo per organizzare quello che sarà a tutti gli effetti il loro primo confronto pubblico in diretta streaming su TikTok. Ma se pensavate che fra i due fosse scoppiata la pace in previsione del confronto vi sbagliate di grosso. Leonardo Maini Barbieri ha infatti pubblicato su Instagram un post con protagonista Giacomo Attanà, con scritto: “Anche ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 giugno 2021)dopo mesi di frecciatine hanno avuto un primo contatto e si sono videochiamati su WhatsApp. Una chiamata per mettersi d’accordo per organizzare quello che sarà a tutti gli effetti il loro primo confronto pubblico in diretta streaming su TikTok. Ma se pensavate che fra i due fosse scoppiata lain previsione del confronto vi sbagliate di grosso.ha infatti pubblicato su Instagram un post con protagonista, con scritto: “Anche ...

Advertising

squaIetto : dovevi fartelo quando mi chiamavo leonardo maini barbieri stan account :( - squaIetto : ora che leonardo maini barbieri ha twitter non posso più scrivere che lo amo urlando - webbohit : Giacomo Attanà e Leonardo Maini Barbieri hanno fatto pace? Le loro dichiarazioni shock! - StraNotizie : Leonardo Maini Barbieri e Giacomo Attanà, è arrivato il primo confronto (finito in modo particolare)… - BITCHYFit : Leonardo Maini Barbieri e Giacomo Attanà, è arrivato il primo confronto (finito in modo particolare) *… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Maini Leonardo Maini Barbieri e Giacomo Attanà, è arrivato il primo confronto (finito in modo particolare) I due nemici hanno parlato! Sono mesi che Giacomo Attanà su Tik Tok smonta tutti i video e le dichiarazioni di Leonardo Maini Barbieri . Il nostro amante del tè con il latte però non ha mai risposto direttamente ed ha bloccato il "nemico giurato" ovunque. Quando ho intervistato ' Sua Altezza Reale Leonardo ...

Giovanni Maini, "Edo" di Summertime: "Non avevo mai recitato prima!" Mi ha fatto pensare a Leonardo Di Caprio in The Wolf of Wall Street. C'è quella scena in cui lui ... Giovanni Maini è quindi un attore al suo debutto senza alcuna gavetta prima, gli sfottò ci stanno (...

Giacomo Attanà e Leonardo Maini Barbieri hanno fatto pace? Le loro dichiarazioni shock! Webboh I due nemici hanno parlato! Sono mesi che Giacomo Attanà su Tik Tok smonta tutti i video e le dichiarazioni diBarbieri . Il nostro amante del tè con il latte però non ha mai risposto direttamente ed ha bloccato il "nemico giurato" ovunque. Quando ho intervistato ' Sua Altezza Reale...Mi ha fatto pensare aDi Caprio in The Wolf of Wall Street. C'è quella scena in cui lui ... Giovanniè quindi un attore al suo debutto senza alcuna gavetta prima, gli sfottò ci stanno (...