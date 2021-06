La ' pacata' esultanza dei tifosi dell' Inghilterra al raddoppio Kane

Advertising

lucagran : @Fede_Campa1 Esultanza pacata come tuo costume ?? -

Ultime Notizie dalla rete : pacata esultanza

Sport Fanpage

Impazziscono i tifosi dopo la vittoria contro la Germania. Sognano la finale a Wembley e il titolo 30 giugno 2021Un', ma che ha completamento forato i sentimenti dei tifosi. Li ha colpiti dolcemente ma con un gesto incisivo. Dimostrazioni che appartengono più al tifoso che ad un Presidente ...Impazziscono i tifosi dopo la vittoria contro la Germania. Sognano la finale a Wembley e il titolo ...Kevin De Bruyne ha segnato un gol pazzesco a margine di un'azione spettacolare del Belgio ma la sua reazione dopo la rete non è passata inosservata. Non poteva alla luce di tutto ciò che entrato nel c ...