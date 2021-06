Il Trono di Spade, HBO ha "molti progetti in cantiere" oltre allo spin-off (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il CCO di HBO e HBO Max Casey Bloys ha parlato dei progetti legati alla popolare serie tv Il Trono di Spade, rivelando quali sono quelli effettivamente in fase di produzione. Con il concludersi della serie tv de Il Trono di Spade, uno dei prodotti di più grande successo per il network americano HBO, si sono aperte numerose porte che conducono a un angolo o l'altro dei Sette Regni, e che tramite la produzione di nuovi progetti televisivi potrebbero esplorare ancora più a fondo l'universo di fantasia ideato da George R. R. Martin. Ma quali sono i progetti attualmente in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il CCO di HBO e HBO Max Casey Bloys ha parlato deilegati alla popolare serie tv Ildi, rivelando quali sono quelli effettivamente in fase di produzione. Con il concludersi della serie tv de Ildi, uno dei prodotti di più grande successo per il network americano HBO, si sono aperte numerose porte che conducono a un angolo o l'altro dei Sette Regni, e che tramite la produzione di nuovitelevisivi potrebbero esplorare ancora più a fondo l'universo di fantasia ideato da George R. R. Martin. Ma quali sono iattualmente in ...

