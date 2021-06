Gilli | ' Aiutare gli altri con lo sport'

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Io spero che il mioe tutta la mia attività a 360 gradi sia importante anche per gliperché se so che quello che faccio fa bene a me e agli, sono realizzata e ho raggiunto il mio obiettivo". Così la pluripremiata campionessa paralimpica di nuoto Carlotta, ambassador P&G a Tokyo 2020. L'impegno di un atleta anche al di fuori dell'ambitoivo "credo sia una cosa fondamentale, un atleta è tale se è completo quindi non deve pensare solo alla parte strettamente atletica ma anche ad una sua crescita culturale quindi seguire un percorso scolastico e ...

Siamo molto felici, inoltre, di accogliere una campionessa come Carlottanella nostra famiglia di volontari grazie ai quali cerchiamo ogni giorno diquante più persone possibile in ...... con il programma 'Grazie di cuore, mamma', nell'i figli verso una piena realizzazione, in ... In questa cornice, la scelta di Carlotta, atleta paralimpica affetta da una retinopatia ...L'impegno di un atleta anche al di fuori dell'ambito sportivo "credo sia una cosa fondamentale, un atleta è tale se è completo quindi non deve pensare solo alla parte strettamente atletica ma anche ad ...La pluricampionessa mondiale di nuoto paralimpico sarà portavoce per l’Italia della campagna P&G “La tua bontà è la tua grandezza”, una iniziativa che celebra gli atleti ed il loro impegno per un mond ...