(Di mercoledì 30 giugno 2021) 'Sono chiaro e netto: i tifosinon potranno venire in Italia a guardare la partita Inghilterra - Ucraina il 3 luglio all'. Ci sono 5 giorni di, la regola deve essere ...

Advertising

occhio_notizie : Europei 2021, sottosegretario Costa: 'Stop inglesi all'Olimpico, rispettare quarantena' - MediasetTgcom24 : Europei, sottosegretario Costa: stop inglesi all'Olimpico, rispettare quarantena #europei - danieledv79 : @pfmajorino @orfini Il ministro degli esteri è Di Maio, il vostro alleato. Il sottosegretario agli affari europei è Amendola del PD. - sportli26181512 : Sileri: 'Finale Europeo a Londra? Andrebbe pensata una soluzione alternativa': Sileri: 'Finale Europeo a Londra? An… - sportli26181512 : #Europei, Sileri frena su #finale a Londra: 'Da valutare bene': Il sottosegretario alla Salute invita alla cautela:… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei sottosegretario

E' il monito delalla Salute, Andrea Costa, che osserva: 'Sulla finale condivido la posizione di Mario Draghi. Si può giocare da noi'....al Commercio. Loading... Leggi anche Sputnik? "No grazie". Russi in rivolta contro ...sta lavorando a un piano per rafforzare le verifiche in vista del quarto di finale degli...Europei 2021, Costa: "Stop inglesi all'Olimpico, rispettare quarantena". È il monito del sottosegretario alla Salute ...Dal Viminale nessuna regola della quarantena di 5 cinque che dovrebbe impedire ai supporter dell'Inghilterra il viaggio in Italia ...