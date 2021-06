Doom Eternal, update per le console next-gen e PC: 4K a 60 fps o un’opzionale modalità a 120 fps (Di mercoledì 30 giugno 2021) Doom Eternal come non l’avete mai visto, tanto su PC quanto su console Xbox Series X e PlayStation 5, insomma sulle next-gen. Nelle scorse ore il frenetico FPS di Id Software è stato aggiornato su tutte le piattaforme di ultima generazione, guadagnando su PC il supporto al ray tracing (anche su GPU AMD di ultima generazione) e al DLSS di Nvidia. Per godervi il gioco al massimo su PC con GPU Nvidia aggiornate i driver alla versione 471.11 WHQL, mentre per quanto concerne le GPU AMD scaricate i nuovi Radeon Software Adrenalin 21.6.2 beta. Un articolo sul blog di Nvidia permette di vedere tramite delle immagini ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 30 giugno 2021)come non l’avete mai visto, tanto su PC quanto suXbox Series X e PlayStation 5, insomma sulle-gen. Nelle scorse ore il frenetico FPS di Id Software è stato aggiornato su tutte le piattaforme di ultima generazione, guadagnando su PC il supporto al ray tracing (anche su GPU AMD di ultima generazione) e al DLSS di Nvidia. Per godervi il gioco al massimo su PC con GPU Nvidia aggiornate i driver alla versione 471.11 WHQL, mentre per quanto concerne le GPU AMD scaricate i nuovi Radeon Software Adrenalin 21.6.2 beta. Un articolo sul blog di Nvidia permette di vedere tramite delle immagini ...

Advertising

infoitscienza : Doom Eternal, update per le console next-gen e PC: 4K a 60 fps o un’opzionale modalità a 120 fps - hwupgrade : Doom Eternal come non l'avete mai visto: ray tracing e DLSS su PC e update next-gen per PS5 e Xbox Series X ??… - Console_Tribe : DOOM Eternal, disponibile l’aggiornamento next-gen - - menelik40 : RT @HDblog: Ray tracing e DLSS arrivano su DOOM Eternal (PC) e ci saranno in Battlefield 2042 -