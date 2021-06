Diana | perché ancora oggi è un’icona di stile difficile da superare

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Quando Diana ci ha lasciati nel 1997 aveva solo 36 anni. All’epoca era una giovane donna divorziata che per ritagliarsi un nuovo posto nel mondo aveva mille progetti in testa. Appesa la tiara al chiodo, sapeva che per qualsiasi cosa avesse avuto in mente avrebbe trovato un vestito non solo adatto ma efficace dal punto di vista comunicativo. La moda per lei è stata la fedele alleata di sempre, un linguaggio che l’ha aiutata a superare i momenti più difficili della sua breve esistenza terrena passata sotto i riflettori.