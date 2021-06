Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cassa Colf

Il Messaggero

: dal 1 Luglio i rimborsi per i datori di lavoro domestico non autosufficienti. Si tratta di 300 euro al mese, erogabili al massimo per un anno, che potranno venire utilizzati per il ......per apprendistato di primo livello 4 Pagamento dei contributi sulle ferie non godutee badanti ...integrazione per gli autonomi 61 Esonero parziale dal versamento dei contributi per i ...Cassa Colf : dal 1 Luglio i rimborsi per i datori di lavoro domestico non autosufficienti. Si tratta di 300 euro al mese, erogabili al massimo per un anno, che potranno ...Cresce nel 2020 il numero dei lavoratori domestici per i quali sono stati registrati 920.722 versamenti contributivi all'Inps, con un incremento rispetto al 2019 pari a +7,5% ...