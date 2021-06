Carceri, Cirielli (FdI) a Cartabia: “Un oltraggio sono le condizioni in cui vivono agenti e detenuti” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Un oltraggio sono le condizioni in cui sono costretti a vivere i detenuti e a lavorare i poliziotti penitenziari nelle Carceri italiane. Il ministro Cartabia vada a farsi una passeggiata nelle prigioni, anziché sentenziare e svillaneggiare su imputati che fino al terzo grado di giudizio, secondo la nostra Costituzione, sono innocenti”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli replicando alle dichiarazioni del ministro della giustizia sul video ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Unlein cuicostretti a vivere ie a lavorare i poliziotti penitenziari nelleitaliane. Il ministrovada a farsi una passeggiata nelle prigioni, anziché sentenziare e svillaneggiare su imputati che fino al terzo grado di giudizio, secondo la nostra Costituzione,innocenti”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondoreplicando alle dichiarazioni del ministro della giustizia sul video ...

Advertising

vocedelpatriota : Carceri, Cirielli (FdI) a Cartabia: “Un oltraggio sono le condizioni in cui vivono agenti e detenuti. No a strument… - anteprima24 : ** Carceri, Cirielli (FdI) a Cartabia: “Un oltraggio sono le condizioni in cui vivono agenti e detenuti” **… - Scisciano : Carcere di Santa Maria Capua Vetere: la visita di Cirielli (FdI) agli agenti - pola1945 : RT @FDI_Parlamento: Carceri, Cirielli (FdI) fa visita agli agenti a Santa Maria Capua Vetere - FratellidItalia : RT @FDI_Parlamento: Carceri, Cirielli (FdI) fa visita agli agenti a Santa Maria Capua Vetere -