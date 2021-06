Boldrini alla Camera dopo l'operazione, l'applauso dell'aula (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un lungo applauso ha saluto l'ingresso in aula, stamattina, di Laura Boldrini. La ex presidente della Camera, a lungo assente a causa di un intervento chirurgico per una rara forma di tumore, aveva ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un lungoha saluto l'ingresso in, stamattina, di Laura. La ex presidente, a lungo assente a causa di un intervento chirurgico per una rara forma di tumore, aveva ...

