Bill Cosby esce di prigione: la sua sentenza è stata annullata (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'attore Bill Cosby è uscito dal carcere dopo che la Corte Suprema della Pennsylvania ha annullato la sentenza del 2018. Bill Cosby verrà scarcerato dopo che la Corte Suprema della Pennsylvania ha ribaltato la sentenza del 2018, ora annullata, sostenendo che il processo iniziato nel 2015 non sia stato equo e corretto. L'ex attore è stato immediatamente liberato, scatenando le reazioni online di chi critica la decisione presa nelle ultime ore. Bill Cosby era stato condannato da tre a dieci anni di carcere e stava scontando la sua ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 giugno 2021) L'attoreè uscito dal carcere dopo che la Corte Suprema della Pennsylvania ha annullato ladel 2018.verrà scarcerato dopo che la Corte Suprema della Pennsylvania ha ribaltato ladel 2018, ora, sostenendo che il processo iniziato nel 2015 non sia stato equo e corretto. L'ex attore è stato immediatamente liberato, scatenando le reazioni online di chi critica la decisione presa nelle ultime ore.era stato condannato da tre a dieci anni di carcere e stava scontando la sua ...

