Barbara D’Urso svela i quattro uomini più importanti della sua vita: ecco chi sono (Di mercoledì 30 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Barbara D’Urso emoziona con una meravigliosa fotografia del passato. ecco chi sono i quattro uomini più importanti della sua vita Barbara D’Urso è considerata una delle conduttrici più di successo e in vista di Mediaset. Sempre molto chiacchierata, tra chi la ama e chi la critica ferocemente, la conduttrice partenopea ha sempre risposto con fior di Leggi su youmovies (Di mercoledì 30 giugno 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.emoziona con una meravigliosa fotografia del passato.chipiùsuaè considerata una delle conduttrici più di successo e in vista di Mediaset. Sempre molto chiacchierata, tra chi la ama e chi la critica ferocemente, la conduttrice partenopea ha sempre risposto con fior di

Advertising

DelgeIl : @la_bongia Io metterei nel testamento preventivamente di evitare ciò. Piuttosto voglio il vicino che dice 'salutav… - la_bongia : @DelgeIl Sarebbe figo, parlerebbe di me Barbara D'urso - norupies : Ma i Cartaginesi che si fanno un selfie dopo il vaccino a chi lo mandano? A Barbara d’urso? Zia Mara? Malgioglio? - lorenzoBuonvino : @Corriere È minorenne. Puntano all’infermità mentale. Con una combo del genere in Italia ti fai 3/4 anni in un isti… - GraziaChirico1 : ... stamattina me la meno un pochino...?? Che mi perdoni la sig.ra Barbara D'Urso, dato che 'usurpo' la sua immagi… -