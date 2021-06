Assoreti | frena la raccolta a maggio | volumi netti pari a 5 miliardi

(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Imensili delladelle reti di consulenza asono statia 5di euro, in crescita del 23,3% anno su anno e in calo del 10,3% su base mensile. Il bilancio dei primi cinque mesi dell’anno è positivo per 23,6di euro, con un aumento del 25,1% rispetto allo stesso periodo del 2020. Le scelte di investimento effettuate nel mese privilegiano i prodotti del risparmio gestito sui quali confluisce il 62,5% delle risorse raccolte per un valore di 3,1di euro (+11,1% a/a; -25,0% m/m) coinvolgendo ...

Tirano il fiato ma non si fermano i consulenti finanziari, che archiviano anche maggio con una crescita tendenziale della raccolta a due cifre, consolidando il processo in atto da mesi, e 19mila nuovi ...