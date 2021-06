Arte: Sgarbi, 'mai avuto dubbi su proscioglimento, opere erano autentiche' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Non ho mai avuto dubbi sull'esito di questa vicenda giudiziaria, né potevo averne: le opere erano autentiche, non c'erano dubbi in merito". Lo afferma all'Adnkronos Vittorio Sgarbi, commentando il 'non luogo a procedere' stabilito dal giudice nel procedimento che lo vedeva accusato dalla Procura di Roma di aver autenticato false opere d'Arte attribuite all'artista anconetano Gino De Dominicis, scomparso nel 1998. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Non ho maisull'esito di questa vicenda giudiziaria, né potevo averne: le, non c'in merito". Lo afferma all'Adnkronos Vittorio, commentando il 'non luogo a procedere' stabilito dal giudice nel procedimento che lo vedeva accusato dalla Procura di Roma di aver autenticato falsed'attribuite all'artista anconetano Gino De Dominicis, scomparso nel 1998.

