Alessia Marcuzzi lascia Mediaset, arriva la conferma ufficiale: prossima tappa Sanremo 2022? (Di mercoledì 30 giugno 2021) Alessia Marcuzzi lascia Mediaset. Nei giorni scorsi avevamo già anticipato che c’era un terremoto in vista e che l’onda d’urto avrebbe potuto mettere a rischio proprio la bionda conduttrice e la collega Barbara d’Urso e la prima conferma è arrivata poco fa. Con un post conciso e chiaro pubblicato sui social, la Marcuzzi ha rivelato di aver lasciato Mediaset perché non riesce “più ad immaginarsi nei programmi che le venivano proposti”, ma di cosa si tratta di preciso? Nei giorni scorsi è venuto a galla che i piani alti del Biscione sono ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021). Nei giorni scorsi avevamo già anticipato che c’era un terremoto in vista e che l’onda d’urto avrebbe potuto mettere a rischio proprio la bionda conduttrice e la collega Barbara d’Urso e la primata poco fa. Con un post conciso e chiaro pubblicato sui social, laha rivelato di avertoperché non riesce “più ad immaginarsi nei programmi che le venivano proposti”, ma di cosa si tratta di preciso? Nei giorni scorsi è venuto a galla che i piani alti del Biscione sono ...

