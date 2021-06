Wimbledon, il programma della giornata: in campo 4 italiani (Di martedì 29 giugno 2021) Alle ore 12:00 scatta la seconda giornata di Wimbledon. Oggi in campo scendono in campo quattro italiani, tra cui Musetti, e Federer La prima giornata di Wimbledon ha regalato subito una grande sorpresa. Tsitsipas, finalista al Roland Garros, è stato eliminato nettamente da Tiafoe. L’eliminazione del greco apre una buona chance per Bautista, Shapovalov, De Minaur e Khachanov di arrivare in semifinale. Tra gli italiani fuori Sinner, eliminato da Fucsovic, e Cecchinato. Oggi alle 12:00 scatta la seconda giornata di ... Leggi su zon (Di martedì 29 giugno 2021) Alle ore 12:00 scatta la secondadi. Oggi inscendono inquattro, tra cui Musetti, e Federer La primadiha regalato subito una grande sorpresa. Tsitsipas, finalista al Roland Garros, è stato eliminato nettamente da Tiafoe. L’eliminazione del greco apre una buona chance per Bautista, Shapovalov, De Minaur e Khachanov di arrivare in semifinale. Tra glifuori Sinner, eliminato da Fucsovic, e Cecchinato. Oggi alle 12:00 scatta la secondadi ...

