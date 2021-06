Unicredit: primo programma cartolarizzazione Bonus e Superbonus (Di martedì 29 giugno 2021) Milano, 29 giu. (Adnkronos) - Unicredit spinge l'acceleratore sulla transizione sostenibile del Paese e realizza "la prima cartolarizzazione di crediti fiscali derivanti dall'EcoSisma-SuperEcosisma Bonus". Il Decreto Rilancio consente lo smobilizzo dei crediti fiscali maturati con interventi di ristrutturazione finalizzati a riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico tramite la cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari: le imprese clienti di Unicredit, stipulando un accordo quadro con la società veicolo, possono avvalersi di una innovativa piattaforma per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Milano, 29 giu. (Adnkronos) -spinge l'acceleratore sulla transizione sostenibile del Paese e realizza "la primadi crediti fiscali derivanti dall'EcoSisma-SuperEcosisma". Il Decreto Rilancio consente lo smobilizzo dei crediti fiscali maturati con interventi di ristrutturazione finalizzati a riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico tramite la cessione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari: le imprese clienti di, stipulando un accordo quadro con la società veicolo, possono avvalersi di una innovativa piattaforma per ...

