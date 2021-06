“Una scena apocalittica”. Bombe d’acqua e grandine paralizzano diverse città: strade sotto un metro di acqua e ghiaccio (Di martedì 29 giugno 2021) Negli ultimi tempi siamo abituati ai mutamenti climatici improvvisi. Caldo tropicale, trombe d’aria, ghiacciai che si sciolgono, i cambiamenti climatici stanno producendo molti più stravolgimenti negli ultimi anni rispetto al passato. Ma le immagini che stanno arrivando dalla Francia hanno davvero qualcosa di incredibile. C’è già chi parla di ‘scena apocalittica’. A quanto pare una violenta ondata di maltempo ha improvvisamente colpito la zona orientale della Francia. Non solo vere e proprie Bombe d’acqua hanno messo a dura prova i cittadini, il traffico e gli spostamenti. A complicare la situazione ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 giugno 2021) Negli ultimi tempi siamo abituati ai mutamenti climatici improvvisi. Caldo tropicale, trombe d’aria, ghiacciai che si sciolgono, i cambiamenti climatici stanno producendo molti più stravolgimenti negli ultimi anni rispetto al passato. Ma le immagini che stanno arrivando dalla Francia hanno davvero qualcosa di incredibile. C’è già chi parla di ‘’. A quanto pare una violenta ondata di maltempo ha improvvisamente colpito la zona orientale della Francia. Non solo vere e propriehanno messo a dura prova i cittadini, il traffico e gli spostamenti. A complicare la situazione ci ...

