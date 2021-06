"Un incapace di cui non abbiamo bisogno. E chi lo segue un tossicodipendente": Grillo disintegra Conte. "Ma sì al voto": il redde rationem (Di martedì 29 giugno 2021) "Mi sento così: come se fossi circondato da tossicodipendenti che mi chiedono di poter avere la pasticca che farà credere a tutti che i problemi sono spariti". Beppe Grillo ha rotto il silenzio ed è tornato a farsi sentire tramite il suo blog. Il garante ha confermato ancora una volta di essere pronto a trascinare nell'abisso il Movimento 5 Stelle pur di non cederlo a Giuseppe Conte. Quest'ultimo "può creare l'illusione collettiva di aver risolto il problema elettorale, ma non è il consenso elettorale il nostro vero problema. Vanno affrontate le cause per risolvere l'effetto ossia i problemi politici (idee, progetti, visione) e i problemi organizzativi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) "Mi sento così: come se fossi circondato da tossicodipendenti che mi chiedono di poter avere la pasticca che farà credere a tutti che i problemi sono spariti". Beppeha rotto il silenzio ed è tornato a farsi sentire tramite il suo blog. Il garante ha confermato ancora una volta di essere pronto a trascinare nell'abisso il Movimento 5 Stelle pur di non cederlo a Giuseppe. Quest'ultimo "può creare l'illusione collettiva di aver risolto il problema elettorale, ma non è il consenso elettorale il nostro vero problema. Vanno affrontate le cause per risolvere l'effetto ossia i problemi politici (idee, progetti, visione) e i problemi organizzativi ...

