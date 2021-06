Stefania Orlando confessa tutto | “Lo faccio con voi da tanto tempo…”

(Di martedì 29 giugno 2021) Arriva una ammissione da parte di, che prende posizione su di un aspetto molto importante. Lei non nasconde nulla. Noto personaggio televisivo, la popolarità diè salita alle stelle dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, tra 2020 e 2021.Foto da InstagramLa ex moglie di Andrea Roncato è comunque molto seguita dai social, e qualunque post che lei pubblica riesce a suscitareentusiasmo tra i suoi followers. Il suo pensiero è sempre tenuto in grande considerazione, e...

Ai nomi certi della soubrette, Pierpaolo Pretelli (ex 'Grande Fratello Vip'), Ciro Priello del gruppo dei The Jackal, l'ex Velina Federica Nargi e la cantante Deborah Johnson (figlia ...inarrestabile, la regina dei social condivide l'ennesimo scatto seducente su Instagram. Maxi scollatura e sguardo profondo: sensualità allo stato puro Ciclone di energia e positività, ...Per la nuova stagione televisiva, tornerà in prima serata Rai, Tale e quale show. Tra i nuovi concorrenti, ci sarà anche Alba Parietti.Nuovo parterre di protagonisti per "Tale e quale Show", il programma di Rai1 che partirà nella prossima stagione televisiva. Si prospetta un’edizione diversa dal solito, ...