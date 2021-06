Soffocata da un sacchetto sulla testa, grave una bimba di 5 mesi di Sassari. È grave (Di martedì 29 giugno 2021) Una bimba di appena cinque mesi originaria di Sassari si trova ricoverata in gravi condizioni dopo che la madre l’ha trovata con un sacchetto di plastica sulla testa. La piccola si trova ora ricoverata a Genova, mentre la procura di Sassari indaga per accertare le dinamiche della tragica vicenda. bimba di cinque mesi Soffocata da un sacchetto di plastica A riportare la notizia della bimba di cinque mesi Soffocata da un sacchetto di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 29 giugno 2021) Unadi appena cinqueoriginaria disi trova ricoverata in gravi condizioni dopo che la madre l’ha trovata con undi plastica. La piccola si trova ora ricoverata a Genova, mentre la procura diindaga per accertare le dinamiche della tragica vicenda.di cinqueda undi plastica A riportare la notizia delladi cinqueda undi ...

