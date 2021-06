Scomparsa Laura Ziliani, due delle tre figlie indagate per omicidio (Di martedì 29 giugno 2021) Possibile colpo di scena nel caso di Laura Ziliani, l’ex vigilessa Scomparsa nei primi giorni di maggio da Temù, in provincia di Brescia. Da circa due mesi è Scomparsa Laura Ziliani, l’ex vigilessa di Temù (provincia di Brescia) e ora dipendente comunale a Roncadelle. La donna è Scomparsa l’8 maggio scorso, dopo essere uscita di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 29 giugno 2021) Possibile colpo di scena nel caso di, l’ex vigilessanei primi giorni di maggio da Temù, in provincia di Brescia. Da circa due mesi è, l’ex vigilessa di Temù (provincia di Brescia) e ora dipendente comunale a Ronca. La donna èl’8 maggio scorso, dopo essere uscita di L'articolo NewNotizie.it.

