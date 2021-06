Sblocco licenziamenti tranne per tessile, scarpe e moda (Di martedì 29 giugno 2021) Si sblocca al fotofinish il nodo sulla proroga o meno dello stop dei licenziamenti in scadenza mercoledì prossimo. La Cabina di regia, riunita dal premier Mario Draghi, ha sciolto infatti la questione, optando per uno Sblocco selettivo. Salta il divieto di licenziamento, dunque, per l’industria manifatturiera ed edilizia, resta solo per i settori tessile, calzaturiero e moda che contestualmente potranno fruire della cassa integrazione gratuita per 17 settimane. Sostanzialmente dunque fino al 31 ottobre prossimo. Parallelamente è prevista la possibilità di erogare ulteriori 13 settimane di cassa integrazione ... Leggi su cityroma (Di martedì 29 giugno 2021) Si sblocca al fotofinish il nodo sulla proroga o meno dello stop deiin scadenza mercoledì prossimo. La Cabina di regia, riunita dal premier Mario Draghi, ha sciolto infatti la questione, optando per unoselettivo. Salta il divieto di licenziamento, dunque, per l’industria manifatturiera ed edilizia, resta solo per i settori, calzaturiero eche contestualmente potranno fruire della cassa integrazione gratuita per 17 settimane. Sostanzialmente dunque fino al 31 ottobre prossimo. Parallelamente è prevista la possibilità di erogare ulteriori 13 settimane di cassa integrazione ...

