Ronaldo Juventus, due strade per CR7: futuro incerto del portoghese (Di martedì 29 giugno 2021) Ronaldo Juventus – Stamattina la Gazzetta dello Sport ha regalato un focus approfondito sulla questione Cristiano Ronaldo. Il portoghese dovrà metabolizzare l’eliminazione, immeritata, contro il Belgio. Inevitabilmente farà i conti con il suo futuro alla Juventus. I bianconeri dal canto loro sono prigionieri sul mercato della sua volontà, che ancora non è stata espressa perché concentrato sulla competizione europea. Ronaldo Juventus, due strade per CR7 Un appuntamento con Jorge Mendes è all’orizzonte. La situazione è complessa e il punto ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 29 giugno 2021)– Stamattina la Gazzetta dello Sport ha regalato un focus approfondito sulla questione Cristiano. Ildovrà metabolizzare l’eliminazione, immeritata, contro il Belgio. Inevitabilmente farà i conti con il suoalla. I bianconeri dal canto loro sono prigionieri sul mercato della sua volontà, che ancora non è stata espressa perché concentrato sulla competizione europea., dueper CR7 Un appuntamento con Jorge Mendes è all’orizzonte. La situazione è complessa e il punto ...

Advertising

capuanogio : #Ronaldo furioso per l'eliminazione agli ottavi di #EURO2020 , la terza in un anno. Ora deve decidere se restare al… - capuanogio : L'eliminazione da #EURO2020 riporta al centro dell'attualità il futuro di #Ronaldo. A giorni il via ai colloqui dec… - Gazzetta_it : La decisione: Juve-Dybala avanti insieme, a prescindere da Ronaldo - SmorfiaDigitale : Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo: incontro e decisione presa - italianelcuore3 : Cristiano Ronaldo-Juventus, adesso deve scegliere se restare. Se lascia Icardi è pronto a sostituirlo ?? come sostit… -