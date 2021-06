Olimpiadi Tokyo 2021, Tiro a volo: Silvana Stanco, scheda e palmares (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome: Silvana Cognome: Stanco Luogo e data di nascita: Winterthur (Svizzera), 6 gennaio 1993 Disciplina: Tiro a volo, trap palmares: il bronzo iridato ottenuto ai Mondiali 2018 è stato il risultato sin qui più importante della sua carriera, anche perché le ha consentito di ottenere la qualificazione ai Giochi di Tokyo. Oltre a quello però nel suo palmares vi sono 2 vittorie in Coppa del Mondo (Nicosia 2013 e Al Ain 2015) e 2 terzi posti. Nel 2019, a Minsk, ha vinto l’oro ai Giochi Europei; inoltre è una specialista del Mixed Team di Trap, format di gara nel quale ha messo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Winterthur (Svizzera), 6 gennaio 1993 Disciplina:, trap: il bronzo iridato ottenuto ai Mondiali 2018 è stato il risultato sin qui più importante della sua carriera, anche perché le ha consentito di ottenere la qualificazione ai Giochi di. Oltre a quello però nel suovi sono 2 vittorie in Coppa del Mondo (Nicosia 2013 e Al Ain 2015) e 2 terzi posti. Nel 2019, a Minsk, ha vinto l’oro ai Giochi Europei; inoltre è una specialista del Mixed Team di Trap, format di gara nel quale ha messo ...

