"Non va proprio bene". Flavio Insinna, è successo dopo l'uscita in tv. Questa non se l'aspettava (Di martedì 29 giugno 2021) Torna su Rai1 Il pranzo è servito, lo show lanciato quasi 40 anni fa dal grande Corrado. Il programma all'epoca diventò un cult: duemilasettecento puntate, trentasettemila domande, milioni di telespettatori e un Telegatto. Molto ambito anche il gioco in scatola, ormai custodito gelosamente solo da collezionisti e cultori del vintage, con il faccione di Corrado, la tovaglia a quadretti e le pile di piatti. Alla conduzione c'è Flavio Insinna: insieme a lui Ginevra Pisani che il pubblico ha conosciuto grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice uscì dal programma di Maria De Filippi fidanzata con Claudio D'Angelo, con cui ha ...

