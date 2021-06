Meteo | Sicilia | Calabria e Puglia le aree più roventi Dopo il picco di calore in arrivo temporali e calo delle temperature

Advertising

CettinaCaminiti : RT @GazzettaDelSud: ??? DAL CALDO AFRICANO AI TEMPORALI | Meteo: Sicilia, Calabria e Puglia le aree più roventi. Dopo il picco di calore i… - GazzettaDelSud : ??? DAL CALDO AFRICANO AI TEMPORALI | Meteo: Sicilia, Calabria e Puglia le aree più roventi. Dopo il picco di calo… - fordeborah5 : RT @meteoredit: #29giugno Le mappe di #temperatura mostrano bene il gran #caldo sulle regioni del sud Italia e altre aree del sud Europa.… - meteoredit : #29giugno Le mappe di #temperatura mostrano bene il gran #caldo sulle regioni del sud Italia e altre aree del sud E… - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Meteo in Sicilia, afa, rischio incendi e nubi sparse – LE PREVISIONI - -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Sicilia

Gazzetta del Sud

...caldo al sud tra domani e gioved con oltre 40 gradi in Puglia e in Calabria e fino a 46 in(... Le previsioniin dettaglio: Marted 29 giugno Le previsioni per oggi in Italia secondo il ...... che però mette in evidenza un fattore che potrebbe giocare a nostro favore: il. "In ... Insono una trentina i casi relativi a contagiati Covid con variante Delta, 14 sono sulla nave ...Le temperature risulteranno in lieve diminuzione, con valori massimi che andranno dai 31 ai 36 gradi. L’Italia resterà in un vero e proprio forno nei prossimi giorni, con il meteo che continuerà ad es ...Non aspettiamoci cambiamenti meteo climatici significativi, difatti su gran parte d’Italia l’influenza depressionaria sarà pari a zero. Il possente Anticiclone Africano resterà ben saldo al comando, d ...