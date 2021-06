Mager-Londero in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2021

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Gianlucasfiderà Juan Ignacioal primo turno di. Il tennista sanremese esordisce in assoluto nello slam britannico contro l’argentino, in un match tra non specialisti dell’erba. Proprio perché i due giocatori prediligono altre superfici si tratta di una grande chance per entrambi. Chi raggiungerà il vincente della sfida Kyrgios-Humbert al secondo turno? La prosecuzione del match, interrotto al termine del terzo set con l’azzurro avanti 2-1, andrà in scena mercoledì 30 giugno, come secondo incontro dalle ore 12. Latelevisiva sarà offerta da Sky ...

Molto bene anche Gianluca, che ha chiuso in vantaggio per 2 set a 1 contro l'argentino Juan Ignacio. Dopo un primo parziale molto equilibrato in cui ha trionfato al tiebreak, il ...... sono due i match interrotti per oscurità con azzurri coinvolti, quelli di Gianlucae Salvatore Caruso . Il tennista di Sanremo conduce due set a uno contro Juan Ignaciograzie alla ...Nella seconda giornata passa solo Fognini. La pioggia ha rallentato il programma, Sonego esordirà domani come Berrettini ...Debutto assoluto nel torneo per il giovane di Carrara, che sfida la quindicesima forza del seeding. Il match andrà in scena martedì 29 giugno, come terzo incontro dalle ore 12:00 sul campo 14. La dire ...