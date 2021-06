Lautaro: «Sono tranquillo, sento la fiducia di tutti. Voglio dare tutto» (Di martedì 29 giugno 2021) Lautaro Martinez questa notte ha ritrovato il gol con la maglia dell’Argentina nel match contro la Bolivia Dopo diverse uscite poco convincenti con la maglia dell’Argentina, Lautaro Martinez ha ritrovato la via del gol in Copa America contro la Bolivia. Il Toro dell’Inter si è così scrollato di dosso le critiche e ha parlato del suo momento ai microfoni di TycSport. «Sono tranquillo. L’allenatore si fida di me, come lo staff tecnico e i miei compagni. Cerco sempre di fare del mio meglio, certe volte la palla entra, altre no. Io Sono tranquillo perché do sempre tutto. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021)Martinez questa notte ha ritrovato il gol con la maglia dell’Argentina nel match contro la Bolivia Dopo diverse uscite poco convincenti con la maglia dell’Argentina,Martinez ha ritrovato la via del gol in Copa America contro la Bolivia. Il Toro dell’Inter si è così scrollato di dosso le critiche e ha parlato del suo momento ai microfoni di TycSport. «. L’allenatore si fida di me, come lo staff tecnico e i miei compagni. Cerco sempre di fare del mio meglio, certe volte la palla entra, altre no. Ioperché do sempre. ...

