Landini, sbagliato usare licenziamenti ora (Di martedì 29 giugno 2021) "E' sbagliato utilizzare i licenziamenti ora: ci sono altri strumenti che sarebbe interesse di tutti gestire. Dobbiamo capire anche i tempi della riforma degli ammortizzatori sociali. Non era questa ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) "E'utilizzare iora: ci sono altri strumenti che sarebbe interesse di tutti gestire. Dobbiamo capire anche i tempi della riforma degli ammortizzatori sociali. Non era questa ...

Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Landini: 'Sbagliato usare licenziamenti adesso, discuteremo' #mauriziolandini - Agenzia_Ansa : 'E' sbagliato utilizzare i licenziamenti ora. Noi abbiamo chiesto lo stop fino ad ottobre. Usare la Cig ordinaria',… - iconanews : Landini, sbagliato usare licenziamenti ora - infoitinterno : Lavoro, Landini: Sbagliato usare licenziamenti, non ancora fuori da crisi - fisco24_info : Landini, sbagliato usare licenziamenti ora: Andiamo da Draghi a discutere, se no valuteremo come muoverci -