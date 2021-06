(Di martedì 29 giugno 2021) Deientrano indi unaattraverso un buco dal soffitto, il video finisce Twitter, e il regista de I Guardiani della Galassiasidi aiutare a pagare i danni. Il regista di Guardiani della Galassiadine sa qualcosa. È per questo che quando unasu Twitter ha mostrato l'interno disua dopo che un procione sbucato dal nulla - e seguito poi da altri - si è comodamente insediato tra le sue mura, il filmmaker si è offerto di aiutarla. Come potete ...

James Gunn offre il suo aiuto a una donna la cui casa è stata invasa dai procioni - James Gunn, alcuni procioni distruggono casa di una donna: interviene il regista! - #JamesGunn aiuterà una ragazza che ha avuto una brutta esperienza con una famiglia di procioni - The Suicide Squad Missione Suicida: le prime immagini esclusive del nuovo film firmato James Gunn

Il regista di Guardiani della Galassia di procioni ne sa qualcosa. È per questo che quando una donna su Twitter ha mostrato l'interno di casa sua dopo che un procione sbucato dal nulla - e seguito poi da altri - si è comodamente insediato tra le sue mura, il filmmaker si è offerto di aiutarla. Che James Gunn fosse un regista particolarmente vulcanico e attaccato ai personaggi già si sapeva, ma quello che si è offerto di fare nelle scorse ore era imprevedibile persino per i fan Marvel, DC e di...