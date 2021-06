Inghilterra-Germania 2-0, Low: “Grande delusione, volevamo ottenere molto di più” (Di martedì 29 giugno 2021) “E’ una Grande delusione per tutti noi. Speravamo di ottenere molto di più in questo torneo e la fiducia in questa squadra era alta”. Lo ha detto il ct della Germania Joachim Low dopo la sconfitta contro l’Inghilterra agli ottavi di Euro 2020 in quella che per lui era l’ultima panchina alla guida della Mannschaft: “In partite come questa è imperativo sfruttare le pochi possibilità che ti capitano. Timo Werner e Thomas Müller sfortunatamente non sono riusciti a segnare, quindi è piuttosto spiacevole che siamo fuori”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 29 giugno 2021) “E’ unaper tutti noi. Speravamo didi più in questo torneo e la fiducia in questa squadra era alta”. Lo ha detto il ct dellaJoachim Low dopo la sconfitta contro l’agli ottavi di Euro 2020 in quella che per lui era l’ultima panchina alla guida della Mannschaft: “In partite come questa è imperativo sfruttare le pochi possibilità che ti capitano. Timo Werner e Thomas Müller sfortunatamente non sono riusciti a segnare, quindi è piuttosto spiacevole che siamo fuori”. SportFace.

