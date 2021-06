Incredibile a Wimbledon: Serena Williams si ritira per infortunio dopo sei game (VIDEO) (Di martedì 29 giugno 2021) Il torneo di Wimbledon per la statunitense e idolo dei tifosi londinesi Serena Williams, è finito subito a causa di un infortunio muscolare alla gamba sinistra, rimediato per colpa di una leggera scivolata sull’erba del Centrale, nel match di primo turno contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. La classe ’82 ha richiesto l’intervento del fisioterapista, ma non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di martedì 29 giugno 2021) Il torneo diper la statunitense e idolo dei tifosi londinesi, è finito subito a causa di unmuscolare alla gamba sinistra, rimediato per colpa di una leggera scivolata sull’erba del Centrale, nel match di primo turno contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich. La classe ’82 ha richiesto l’intervento del fisioterapista, ma non L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

