I periti della Procura su Alzano | “Contagi già dall’11 febbraio | dodici giorni prima della chiusura”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 29 giugno 2021) Il Covid-19 si era già annidato nei corridoi dell’ospedale Pesenti Fenaroli diLombardo, almeno 12di quella domenica 232020, passata tristemente alla storia come l’inizio dell’incubo per la Bergamasca. Quel giorno, di fronte ai primi casi confermati, l’allora direttore medico Giuseppe Marzulli chiuse il pronto soccorso che poche ore dopo riaprì senza adeguata sanificazione, come decisero le autorità sanitarie lombarde. Un’inchiesta de Il Fatto Quotidiano riporta i primi accertamenti dei consulenti nominati dalladi Bergamo, che indaga per epidemia colposa. I primi ...